Een 19-jarige Nederlander is vrijdag in Boedapest om het leven gekomen nadat hij in van een brug over de Donau was gevallen. Hij wilde aan het eind van de nacht op de ijzeren constructie van de Vrijheidsbrug klimmen om een nóg mooiere foto te maken. Daarbij is hij uitgegleden en naar beneden gevallen op het wegdek van het voetgangersgedeelte. De brug werd daarna afgesloten voor verkeer.

De Nederlandse ambassade verleent bijstand aan de familie van het slachtoffer.