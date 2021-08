Gommers wil keuzes maken: ‘Kunnen we ongestraft maar operaties blijven uitstellen?’

Het afgelopen jaar vertrokken er meer ic-verpleegkundigen dan erbij kwamen. De verwachting is bovendien dat Covid-19 nog lange tijd gaat zorgen voor drukte op de ic's. Diederik Gommers vindt dan ook dat er keuzes moeten worden gemaakt.

Door de personeelskrapte zijn er minder ic-bedden beschikbaar dan andere jaren blijkt uit een rondgang van De Volkskrant langs veertien ziekenhuizen. Zo heeft bijvoorbeeld het UMC in Groningen acht bedden minder dan vorig jaar, terwijl het er zes meer had willen hebben.

Intensivist Diederik Gommers maakt zich daar zorgen over. "Precies een jaar geleden op 24 augustus hadden we 41 patiënten op de ic liggen en nu 230", zei hij in het tv-programma Op1. Hij merkt op dat de bezetting hoog blijft door de deltavariant. Tegelijkertijd ziet Gommers personeel afhaken. "Mensen zeggen: dit is niet meer mijn vak. De rek is eruit."

De ic-arts denkt dat coronapatiënten een groot beslag blijven leggen op de ic's. "Dit betekent dat we keuzes moeten maken. Kunnen we ongestraft maar operaties blijven uitstellen, of moeten we toch zeggen: dit is de capaciteit van de intensive care in Nederland?"

Gommers noemt als voorbeeld de keuze tussen de behandeling van één coronapatiënt en acht mensen die een openhartoperatie moeten ondergaan: hij kiest liever voor de acht hartpatiënten.