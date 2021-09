Ineens willen veel mensen toch een prik

De zachte dwang van het kabinet lijkt, minstens een beetje, te werken. De GGD ziet een opvallende stijging van het aantal mensen dat een afspraak maakt om zich te laten vaccineren. Vorige week waren dat er gemiddeld 8000 per dag, nu is dat bijna het dubbele.

Ook is er sinds maandag een stijging in het aantal gezette vaccinaties. Op maandag zijn er 17.969 vaccinaties gezet, dit is een combinatie van mensen met en zonder afspraak. Op dinsdag waren dit er bijna 20.000. "Zekerheid over de oorzaak hebben we niet, maar de timing is wel opvallend", laat een woordvoerder van de GGD-koepel weten.