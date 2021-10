Britse vrouw in eigen huis aangevallen door hond met amputaties tot gevolg

Een vrouw uit het Britse Wolverhampton is donderdagmiddag in haar eigen huis aangevallen door een vechthond. De Japanse akita heeft haar zo ernstig verwond dat ze naar verluidt enkele ledematen gedeeltelijk moet missen.

Het dier is ter plaatse door de politie gedood. Het 40-jarige baasje dat kennelijk bij de gepensioneerde vrouw op bezoek was, is gearresteerd. Hem wordt verweten dat het dier ’gevaarlijk en niet onder controle te houden’ was.

De vrouw is na de aanval met grote spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de vriend was het ernstig. "Er was overal bloed en het was kantje-boord. Het is absoluut tragisch," zegt hij tegen de Daily Mail.

De akita is een vechthond, maar staat in Engeland niet op de lijst van gevaarlijke hondenrassen. De dieren vallen vaker mensen aan met regelmatig ernstige verwondingen tot gevolg.