Eland na twee jaar bevrijd van band om zijn nek

Een eland liep al zeker twee jaar met een band om zijn nek door de heuvels van de Amerikaanse staat Colorado. Zaterdag kon hij eindelijk worden bevrijd van het stuk rubber.

De parkrangers van Colorado Parks and Wildlife (CPW) moesten het gewei van de 4,5 jaar oude mannetjeseland verwijderen om hem te kunnen bevrijden van de grote band om zijn nek. Het was de vierde keer in een week dat ze een poging deden.

"De band zat heel strak," zegt Scott Murdoch tegen de BBC. Hij voegt er nog aan toe dat het dier een kale plek en een wond in zijn nek had. "We hadden het gewei liever laten zitten, maar het lukte niet om het staal in de band door te zagen." De band zat vol dennennaalden en vuil en was daardoor erg zwaar.

Volgens Murdoch was de eland in verrassend gezonde staat, nadat de band was verwijderd. "Ik was echt geschokt door hoe goed het eruit zag."

De eland met de band rond zijn nek werd voor het eerst gespot tijdens een dierentelling in juli 2019. In de zomers erna dook hij weer meermaals op, maar in de winter verdween het dier steeds voor een langere periode. Het lukte niet eerder om het dier te helpen, omdat ze niet dichtbij genoeg konden komen.