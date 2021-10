Vakantie inhalen: lange rijen op Schiphol in herfstvakantie

Dat bijna alles weer bij het oude is, nu de coronacrisis op zijn einde loopt, blijkt wel uit de lange rijen op Schiphol. We hebben duidelijk een vakantietje in te halen.

We zouden minder gaan vliegen en meer gaan genieten van Noordzeestrand, Drentse heide of Limburgse heuvels, maar van dat voornemen zijn veel mensen direct afgestapt toen de grenzen weer opengingen. Nu in een groot deel van het land de herfstvakantie is begonnen, trekken we weer massaal Europa in.

Schiphol spreekt van een 'piekdag' en dat betekent: lange rijen voor de incheckbalies en de gates. De luchthaven verwacht de komende week zo'n 2 miljoen reizigers te vervoeren, drie keer zoveel als vorig jaar. Maar toen was reizen natuurlijk een stuk lastiger. De coronapas, die in heel Europa wordt erkend, maakt een tripje over de grens veel eenvoudiger.

Toch zijn de passagiersaantallen nog niet terug op het niveau van 2019. Toen waren er 3 miljoen reizigers op Schiphol.