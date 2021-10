Netflix wordt rijk van Squid Game, de maker niet

Het Zuid-Koreaanse Squid Game is de grootste hit op Netflix tot nu toe. Je zou denken dat de maker daar toch wel een graantje van meepikt. Maar dat is niet zo. "Ik heb genoeg om eten te kopen."

Bedenker van Squid Game, Hwang Dong-hyuk, vertelt in The Guardian: "Ik ben niet echt rijk, maar ik heb genoeg. Genoeg om eten op tafel te zetten. Maar het is niet alsof Netflix me een bonus betaalt. Ze betalen me volgens het oorspronkelijke contract."

De ironie: De Zuid-Koreaanse filmmaker verzet zich met Squid Game tegen het ongebreidelde kapitalisme en krijgt vervolgens maar een schijntje voor een serie die een internetgigant honderden miljoenen oplevert. Uit gelekte documenten blijkt dat Netflix ruim 770 miljoen euro verdient met de serie, terwijl de productiekosten slechts 18,4 miljoen bedragen. De serie is naar schatting door 142 miljoen huishoudens bekeken en heeft Netflix 4,4 miljoen extra abonnees opgeleverd.

Het was beter geweest als Hwang had onderhandeld over een percentage van de winst, aangezien de ontwikkeling van de serie, waarvan het idee al in 2009 ontstond, hem flink wat bloed, zweet en tranen heeft gekost. Hij verloor zes tanden in het proces. "Het was fysiek, mentaal en emotioneel uitputtend. Ik bleef maar nieuwe ideeën krijgen en afleveringen herschrijven dus de hoeveelheid werk verveelvoudigde." Maar dat gold dus niet voor zijn gage.