Gommers en Kuipers kritisch op kabinet: “We kozen voor laten doorsudderen”

Nederland had beter kunnen sturen op het laag houden van de besmettingen. Dan had reguliere zorg door kunnen gaan. Dat zeggen Diederik Gommers en Ernst Kuipers tegen Nieuwsuur.

Gommers: "Als we minder covid hadden gehad, hadden we meer reguliere zorg door kunnen laten gaan. We kunnen pas over een aantal jaar zeggen wat dat gedaan heeft met mortaliteit, voor aandoeningen zoals kanker."

Waar andere landen probeerden de sterftecijfers zo laag mogelijk te houden door de besmettingen af te remmen, stuurde Nederland maar op één ding: passen de patiënten op de IC. Daardoor kwamen we in de tweede golf in een lange lockdown terecht. "Wij kozen voor het meer door laten sudderen op een hoger niveau, maar daarmee schiet je ook meer uit de band", stelt Kuipers.

Kuipers: "Als je stuurt op een laag aantal besmettingen in combinatie met daar heel dicht bovenop zitten en het breed beschikbaar hebben van testcapaciteit, dan kan je je gek genoeg meer veroorloven. Maar wat wij deden, is zeggen: 'Van 500 besmettingen naar 1000? Niets aan de hand. Van 2000 naar 4000, dan wordt het iets spannender. Van 4000 naar 8000? Oeps!' Dat hadden we anders kunnen doen. De context was: kunnen de ziekenhuizen het aan?"

In het buitenland zijn ze het eens met Kuipers en Gommers. Wie stuurt op de ziekenhuizen reageert per definitie te laat, zegt Dirk Brockmann, modelleur bij het Duitse Robert Koch Instituut. De Noorse adviseur Frode Forland zegt: "Als wij op IC-capaciteit hadden gestuurd, hadden we veel meer ziekenhuisopnames gehad. Dan was het veel moeilijker geweest om het op dat punt te stoppen. Het had tot veel meer doden geleid."