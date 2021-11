Groot cryptoplatform geeft ruimtereis cadeau bij prijsvraag

Geen kaartjes voor de Efteling, of vooruit een weekendje Parijs, maar een heuse ruimtereis is wat deelnemers kunnen winnen met een wedstrijd die het derde grootste cryptoplatform ter wereld organiseert ter gelegenheid van de achtste verjaardag.

“Er zijn nog steeds gezondheidseisen waaraan moet worden voldaan om de ruimte in te mogen, maar deze details worden later bekendgemaakt,” zei Jeff Mei, directeur wereldwijde strategie bij Huobi Group, tegen Cointelegraph.

Of de reis gaat met Blue Origin van Jeff Bezos of SpaceX van Elon Musk is nog onduidelijk. Maar dat we het hier over een ruimtereisje hebben, als was het een luxe vakantie, is natuurlijk bijzonder te noemen.

“De boodschap die we met deze wedstrijd willen geven, is dat het concept van de ruimte open is voor iedereen, en dit weerspiegelt de openheid van cryptomunten en Huobi’s platform”, aldus Mei.

Wanneer de ruimtereis gaat plaatsvinden en hoe je hem kunt winnen, is nog niet bekend.