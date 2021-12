Suddeutsche Zeitung: ‘Liegende Rutte lacht alles weg’

"Mark Rutte blijft ondanks leugens en schandalen premier van Nederland. De prijs wordt betaald door de burgers", schrijft de Suddeutsche Zeitung, verbaasd over het aanblijven van Rutte als premier.

Vooral na alle leugens waarop Rutte is betrapt. "Geen twijfel mogelijk, Rutte had moeten vertrekken. Ook vanwege de schandalen in het kindertoeslagschandaal en de systematische onverschilligheid waarvoor Rutte verantwoordelijk is." schrijft commentator Thomas Kirchner. "En vanwege de aaneenschakeling van mislukkingen in de strijd tegen het coronavirus, die Rutte en zijn adviseurs vanaf het begin schadelijk hebben onderschat."

Maar Rutte glimlachte, zoals steeds in zijn carrière, met die jongens-look: ik ben het, jouw Mark, de man die met een appel in de hand naar zijn werk fietst. "

"De burgers betalen de prijs. Al deze doofpotten en leugens hebben de politieke cultuur van Nederland ernstig geschaad. Het land, dat ooit zo succesvol en zelfverzekerd was, verkeert in slechte staat. Problemen blijven onopgelost, veel mensen vragen zich af waar ze nog op kunnen bouwen. En nu gaat het kabinet gewoon door, met Rutte en dezelfde partijen."

Dat hij steeds kan aanblijven vindt de Suddeutsche een van de raadsels van de Europese politiek.