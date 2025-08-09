Waarom verlaten vrouwen hun man na hun veertigste?

Soms lijkt alles goed: een trouw huwelijk, geen grote ruzies. Toch besluiten vrouwen van boven de veertig hun relatie te beëindigen. Wat zit daarachter?

Vijf onzichtbare redenen waarom vrouwen vertrekken:

Emotionele afstand: Vrouwen willen delen, praten en begrepen worden. Als dat ontbreekt, voelen ze zich uiteindelijk niet meer gezien.

Geen echt gesprek: Je praat wel, maar niet meer over wat echt belangrijk is. Misverstanden hopen op.

Verschillende levensritmes: De een wil avontuur, de ander zoekt rust. Het verschil maakt samen verder gaan lastig.

Weigeren van hulp: Hulp (van buitenaf) bespreken mag niet. Problemen blijven liggen en stress groeit.

Afwijkende wensen: Als dromen en doelen uit elkaar lopen, blijft er niets meer om samen voor te gaan.

Volgens coach Mitzi Bockmann vertrekken vrouwen niet zomaar. Ze kiezen ervoor om trouw te blijven aan zichzelf als het gevoel verdwijnt. “Ze verlaten hun man omdat ze niet willen wegkwijnen,” zegt ze.

Wanneer liefde niet meer genoeg is...

