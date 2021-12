Jongen van 12 komt om door vuurwerk van volwassene

Een jongen van twaalf is in het Twentse Haaksbergen om het leven gekomen toen in de tuin van het huis waar hij met twee vriendjes langsliep en man vuurwerk tot ontploffing bracht. Een man sloeg met een klaphamer op magnesiumpoeder. Door de explosie die volgde, kwam een jongen om, een andere jongen raakte ernstig gewond. De bewoner van het huis is door de politie aangehouden.

Dit schrijft Tubantia.

Eén van de kinderen is ter plaatse door de buren gereanimeerd. Naast vier ambulances landde er ook een traumahelikopter uit Duitsland bij Grolsch.

De politie heeft een gebied van enkele honderden meters afgezet zodat de technische recherche onderzoek kan doen. De politie wil nog niets zeggen over de identiteit van de twee slachtoffers. ,,Eerst willen we de familie informeren.”