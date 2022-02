’Hypotheekrente schiet omhoog’

De rente is nog steeds historisch laag, maar er zijn wolken aan de hemel: ze stijgen en ze stijgen snel. De Hypotheekshop telde in januari al de meeste renteverhogingen sinds 2016. „De schrik zit er goed in”. En in februari "stevenen we af op de grootste stijging van de hypotheekrente in één week sinds 2010. Het gaat drie keer zo hard als normaal”, zegt Martin Hagedoorn van de Hypotheekshop tegen De Telegraaf. „Het gaat ook om forse verhogingen.”

Beleggers willen voor de hogere inflatie worden gecompenseerd, en dus vragen ze een hogere rente. Hagedoorn: „De ’inkoopprijs’ voor banken gaat hard omhoog, ze hebben geen keus, ze moeten mee.”