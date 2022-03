Baudet: ‘Rusland extreem mild en vredelievend’

Thierry Baudet denkt anders over de dingen. Over 'het griepje' en over de zogenaamde Russische agressie. Die is er niet, zegt hij tegen RTV Connect.

Volgens Thierry Baudet zijn de Russen tot nu toe 'extreem mild' geweest met hun invasie en militaire ingrijpen in Oekraïne. Volgens hem is de oorlog de schuld van de CIA. De Amerikaanse inlichtingendienst zou volgens Baudet een ‘puppet-regering’ hebben aangesteld in Oekraïne ‘die aanstuurt op oorlog’.

Volgens Baudet voert Oekraïne de afgelopen acht jaar al oorlog in het Oosten waarbij 'volgens de informatie die ik heb' Oekraïense bevolking door eigen overheid zou zijn bestookt met clustermunitie.

Volgens de FVD-leider is het de schuld van het Westen dat er nu oorlog is in Oekraïne. Ook kan Vladimir Poetin volgens Thierry Baudet niet anders doen om Rusland te verdedigen. Baudet: "Rusland wil helemaal geen oorlog tegen Oekraïne, Rusland wil vrede. Oekraïne is geen democratie. Het is een corrupte staat die door de CIA wordt bestuurd middels een puppet-regering die aanstuurt op oorlog", aldus Baudet. "Het is verschrikkelijk wat er gebeurt, maar het is de schuld van het Westen”, gaat Baudet verder.