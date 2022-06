Waarom drie leuke uitjes je meer goed doen dan één wereldreis

Naar iets verlangen is bijna net zo leuk als het al hebben. "Als we ons fijne dingen voorstellen die voor ons liggen, voelen we ons op dit moment beter", zegt Simon A. Rego, de hoofdpsycholoog van het Montefiore Medical Center en het Albert Einstein College of Medicine, die uitgebreid heeft geschreven over het effect van anticipatie op de stemming. "Het kan de motivatie, het optimisme en het geduld vergroten en de prikkelbaarheid verminderen."

En daarom doe je jezelf vermoedelijk een groter plezier als je plannen maakt voor drie kleine activiteiten dan wanneer je een geweldige wereld reis plant.

Anticiperen op een paar kleine, heerlijke ervaringen kan net zo leuk zijn als uitkijken naar één groot evenement, zei Carrie L. Wyland, sociaal psycholoog aan de Tulane University in New Orleans.

'Schrijf aan het eind van elke dag één ding op waar je morgen naar uitkijkt,' zei ze. "Misschien is het een nieuw boek of het krijgen van donuts of een pakket dat je verwacht."

De opeenstapeling van deze mini-sensaties betekent dat je steeds de vruchten plukt van ergens naar uitkijken, ook al is het geen grote beloning, zei Christian E. Waugh, een professor psychologie aan de Wake Forest University die anticipatie bestudeert.

"Bovendien, met de dingen die dichterbij komen, is er meer een gevoel dat het zeker gaat gebeuren," zegt hij. "Je hebt meer controle over een kleine bijeenkomst vanavond dan een vakantie in zes maanden."

Begin met het verduidelijken van de dingen in het leven die je het meest waardeert, en stel daar doelen omheen, zei Dr. Rego; als het uw prioriteit is om fit en gezond te blijven naarmate u ouder wordt, is het misschien uw doel om een ​​5K te lopen. Maar wacht niet tot je gemotiveerd bent voordat je die eerste stap zet. In plaats daarvan, wanneer je iets doet in de richting van je doel, "focus dan op hoe gemotiveerd je je daarna voelt, niet eerder", zei hij. Naarmate je vooruitgang begint te zien, wordt het gemakkelijker: je zult ernaar uitkijken om de dingen te doen die je dichter bij je toekomstige zelf brengen.