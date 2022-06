Waarom krijgen sommige mensen een koortslip en wat helpt het beste?

Als je last krijgt van koortslipblaasjes ben je eigenlijk al te laat om het virus te stoppen. Het smeren van antivirale crème of andere middeltjes kunnen de schade aan de huid alleen beperken.

Hoogleraar klinische virologie Louis Kroes legt in de Volkskrant uit wat een koortslip precies is: “Het gaat om een virus dat de onhebbelijke eigenschap heeft zich terug te trekken in een zenuwknoop waar het immuunsysteem niet goed bij kan. Daar wacht het zijn kans af om aan de oppervlakte te komen. Het risico op een uitbraak is het grootst als de gastheer of gastvrouw ziek wordt, in spanning zit, voor een examen bijvoorbeeld, of lang in de zon heeft gelegen. Met een beetje pech reist het virus dan naar het eind van de zenuw in de huid om daar naar buiten te komen in de vorm van een zweertje.”

Wanneer je de koortslip opmerkt is het dus eigenlijk al te laat om in te grijpen, aldus Kroes. “Het virus rem je er niet meer mee af. Eigenlijk is alles wat je erop smeert mosterd na de maaltijd. Hooguit kun je de schade aan de huid mogelijk wat beperken met verzachtende crèmes of zalfjes die de blaasjes uitdrogen.”

Dezelfde conclusies volgen uit bestaande studies naar effectiviteit van middeltjes tegen het herpes-simplexvirus type 1, dat de koortslipblaasjes veroorzaakt. Antivirale crèmes als Zovirax en Aciclovir komen te laat als de lipblaasjes al zijn uitgebroken. Het voedingssupplement lysine werkt ook niet. “Lysine komt voor in alle eiwitten. Ik kan me niet voorstellen dat je daar in Nederland te weinig van binnenkrijgt”, zegt Kroes.

Ben je eenmaal besmet met het herpesvirus, dan kom je er nooit meer vanaf. Het merendeel van de bevolking draagt het virus bij zich zonder er ooit last van te hebben. Mensen die wel de pech hebben soms een koortslip te krijgen, lopen het vaak op onder invloed van koorts, overmatig zonlicht, menstruatie en stress.

Het virus zit in het vocht van de lipblaasjes en is zeer besmettelijk. Let op dat je anderen niet besmet, maar kijk ook uit dat je het virus niet in je ogen wrijft of op andere delen van je lichaam overdraagt.

Een positieve noot tot besluit: Hoe ouder je wordt, hoe zwakker het herpesvirus. De uitbraken komen met de jaren steeds minder vaak voor en zijn minder heftig.