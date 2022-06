Corona: in de ziekenhuizen liggen geen ‘gewone’ patiënten

Het aantal mensen dat wordt opgenomen in ziekenhuizen met corona stijgt weer behoorlijk; niet alleen hier, maar ook in omliggende landen. HLN ging op zoek wat voor patiënten in de Belgische ziekenhuizen liggen. En las je in principe gezond bent is dat geruststellend. Er liggen bijna alleen corona-patienten in de ziekenhuizen die ook nog iets anders mankeren.

Een deel van de patienten is niet gevaccineerd. Dat zijn vaak gezonde mensen die er voor hebben gekozen risico te lopen. Van de patienten die wel zijn gevaccineerd hebben het overgrote deel een zwakke gezondheid of een chronische ziekte. “Een vijfde van de patiënten is niet gevaccineerd. De rest is volledig gevaccineerd of hersteld van een eerdere besmetting. Maar het zijn zoals vroeger opnieuw kwetsbare mensen, met vaak ook onderliggende aandoeningen en een slechte immuniteit. Het gaat om een paar veertigers, twee kinderen en de rest is 55-plus. De kinderen lagen in het ziekenhuis met andere aandoeningen, maar testten dan ook positief,” zegt het academisch ziekenhuis van Brussel.

Het ziekenhuis in Gent: “Het gaat niet over de beroepsactieve bevolking, maar over kwetsbare ouderen zoals 80-plussers of mensen met een beperkte immuniteit, denk maar aan transplantatiepatiënten of kankerpatiënten, die gevaccineerd zijn, maar desondanks toch vatbaar voor corona.” Alle ziekenhuizen benadrukken nog dat er slechts enkelingen op intensieve zorgen belanden en de coronapatiënten over het algemeen beduidend minder ernstig ziek worden.