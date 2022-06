Coldcase-team maakt gehakt van onderzoek Deventer-moordzaak

Drie jaar lang boog het coldcaseteam van de Amsterdamse politie zich op verzoek van de Hoge Raad over de Deventer moordzaak. De Volkskrant kent de resultaten en die zijn tamelijk vernietigend. Het team moest 5 vragen beantwoorden van de Hoge Raad. De vragen en de antwoorden:

1. Hadden we meer kunnen weten? Ja.

2. Hebben we genoeg gedaan? Nee.

3. Zijn de processen-verbaal betrouwbaar? Nee, niet allemaal.

4. Hoe moeten we de sporen wegen? Veel relevante sporen zijn niet onderzocht, veel onderzochte sporen zijn onbruikbaar.

5. Zijn er nu nog forensische onderzoeksmogelijkheden? Ja.

Een ontlastend document is achtergehouden, processen-verbaal zijn gemanipuleerd, noodzakelijke daderonderzoeken werden niet uitgevoerd en cruciaal dna-bewijs is feitelijk onbruikbaar doordat er op meerdere momenten onaanvaardbaar mee is omgesprongen.



Het onderzoek pleit Ernst Louwes, veroordeeld voor de moord, niet vrij. Maar vermoedelijk zullen we nooit weten of hij de moord op de weduwe Wittenberg heeft gepleegd, schrijft De Volkskrant.