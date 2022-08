Pas op voor onterechte verkeersboetes als je door Frankrijk rijdt

Het is toch al opletten geblazen om in het buitenland de boetes te ontlopen, maar in Frankrijk wordt het nu wel heel lastig. Op een aantal wegen is de maximumsnelheid omhooggegaan, maar zijn de flitspalen nog niet aangepast.

Op een groot deel van de Franse D-wegen, vergelijkbaar met onze N-wegen, mag je nu 90 kilometer per uur rijden in plaats van 80. Maar op een aantal wegen staan de flitspalen nog afgesteld op 80 kilometer per uur. De Franse krant Le Point meldt dat verschillende automobilisten boetes hebben binnengekregen, terwijl ze zich dus wel aan de maximumsnelheid hielden.

Ook in sommige navigatiesystemen is de nieuwe maximumsnelheid nog niet doorgevoerd. Let dus goed op de borden en denk je dat je ten onrechte een boete hebt gekregen, dan kun je die in Frankrijk vrij eenvoudig aanvechten, schrijft het AD.

Daarvoor is een speciale website waar je bezwaar kunt maken en boetes kunt betalen. Als je op het Nederlandse vlaggetje rechtsboven klikt, verschijnt de website ook nog in je eigen taal.