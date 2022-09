Oekraïens leger rukt 50 kilometer op

Oekraïne is op twee plaatsen eerder deze week in het tegenoffensief gegaan. Het offensief in het zuiden was geen verrassing, dan in het oosten wel. Er zijn goede redenen om te denken dat het offensief niet zonder succes is, al ontbreekt een onpartijdige vaststelling.

President Volodymyr Zelenskyy bevestigde donderdagavond de herovering van de districtsstad Balakliya in de regio Charkov. Het leger heeft sinds begin september meer dan 1.000 vierkante kilometer Oekraïne bevrijd, zei hij in zijn videotoespraak.

"Als onderdeel van de lopende operaties hebben onze helden al tientallen nederzettingen bevrijd", zei hij. "Oekraïne is en zal vrij zijn", beloofde hij. Volgens eerdere rapporten bezetten Russische troepen ongeveer 125.000 vierkante kilometer in Oekraïne. Dat is een vijfde van het grondgebied van het land, inclusief het Krim-schiereiland.