Chinese economie hapert: “Zelfs kleinere bedrijven dreigen te vertrekken”

De Chinese economie piept en kraakt. De vastgoedsector loopt vast en de eindeloze lockdowns leggen grote delen van de industrie steeds weer opnieuw stil. En dus komt de economische groei in gevaar.

"De aanhoudende lockdowns leiden tot veel onzekerheid bij Chinese consumenten", zegt Arjen van Dijkhuizen, econoom en China-specialist bij ABN Amro, tegen de NOS. "Het consumentenvertrouwen is laag en de consumptie staat onder druk."

En dan is er nog de wankele bouwsector. "Sinds vorig jaar zomer kampt China met een crisis in de vastgoedsector", aldus Van Dijkhuizen. "De overheid wilde dat de grote schuldenlast in de sector zou afnemen, maar dat leidde ertoe dat veel begonnen projecten niet werden afgebouwd."

Vorig jaar dreigde onder meer het immens grote Evergrande failliet te gaan. In het algemeen wordt er minder gebouwd én minder verkocht en dat is een aderlating voor de Chinese economie. "Als je onzekerheid hebt en van de ene op de andere dag in een wekenlange lockdown terecht kan komen, helpt dat niet om belangrijke beslissingen te nemen."

Ook bedrijven hebben genoeg van de lockdowns en dreigen uit het land te vertrekken. "Zelfs kleinere bedrijven denken erover elders te laten produceren, al is het niet makkelijk om te doen." Al met al is "China niet meer die grote groeimotor die het voor de pandemie was", besluit de econoom.