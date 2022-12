Gram coke kost nog steeds 50 euro: waarom is drugs zo inflatieproof?

Drugsgebruikers hebben mazzel: de prijzen kunnen nog zo hard oplopen, voor een grammetje cocaïne betaal je al decennialang 50 euro.

Dat blijkt uit onderzoek van het European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). De simpele verklaring? De zaken gaan gewoon goed. "Het is natuurlijk een illegale business, dus de principes van de 'klassieke' economie gelden niet voor de drugshandel", legt Teodora Groshkova, hoofdonderzoeker bij het EMCDDA uit aan RTL Nieuws. "Daarbij is het zeer lucratief, er wordt ongelooflijk veel geld verdiend. En de toevoer uit vooral Colombia blijft heel constant. Ze hebben het gewoon niet nodig om de prijzen aan te passen." Bovendien wordt de organisatie steeds efficiënter. Er is een hele onlinemarkt bijgekomen en via WhatsApp is het makkelijker communiceren dan ooit.

Wiet

Wiet is weliswaar bestand gebleken tegen de huidige inflatiegolf, het is de afgelopen vijftien jaar wel degelijk duurder geworden, weet het Trimbos-instituut. Een gram van de populairste soort nederwiet kostte in 2021 nog 11,70 euro en nu 11,17 euro. Maar: in 2007 lag de prijs voor een gram nog rond de 7 euro. De prijs is dus met ongeveer 36 procent gestegen.

"De prijzen van geïmporteerde wiet zijn juist al heel lang gelijk, zo tussen de 4 en 6 euro per gram", vertelt Pieter Oomen, projectleider van de THC-monitor. "Dat heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het enorme verschil in THC-gehalte. In het verleden was het bovendien zo dat in het algemeen gesteld kon worden dat een duurder product meer THC bevatte. Die relatie hebben we in de laatste monitor voor het eerst niet meer gevonden."