Gebruik purschuim aan banden wegens gevaar gezondheid

Vanaf 1 januari 2024 wil woonminister Hugo de Jonge strengere regels voor het gebruik van purschuim. Ook moet er een meldpunt komen voor mensen met gezondheidsklachten door het isolatiemateriaal.

Ieder jaar worden er in Nederland zo'n 15.000 tot 20.000 woningen nageïsoleerd met purschuim. Door fouten bij het spuiten komen er schadelijke stoffen vrij, waar mensen ziek van kunnen worden.

Het probleem ontstaat vooral als purschuim (polyurethaan) in aanraking komt met water. Dan volgt een chemische reactie, die een zogenoemde Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS) tot stand brengt. Het kan bij mensen die er bij in de buurt komen leiden tot gezondheidsklachten zoals geïrriteerde ogen, benauwdheid of hooikoortsachtige klachten.

Om dat te voorkomen zou eerst met foto's en metingen moeten worden gecontroleerd of een ruimte droog is. Ook moet er beter geventileerd worden tijdens het spuiten en dient er achteraf gemeten te worden of er schadelijke stoffen in de lucht zitten.

Gé Grubben van Stichting Meldpunt PURslachtoffers is blij met de maatregelen. "Eindelijk erkenning voor de problemen waar veel van onze slachtoffers mee zitten. Dit toont aan dat er echt iets aan de hand is."