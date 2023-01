Nederlandse huizen het koudste van Europa. En de Groningers stoken het aller minst

Nederland doet zijn zuinige aard eer aan: we hebben massaal de thermostaat lager gezet vanwege de opgelopen gasprijzen. Zelfs zo erg, dat het van de grote EU-landen nergens zo koud is binnen als bij ons.

In november en december heeft 84 procent van de Nederlanders de thermostaat lager gezet vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dat percentage was nergens zo hoog als in Nederland, stelt fabrikant Tado op basis van gegevens van 340.000 Europese woningen. Gemiddeld was het in Nederlandse woningen een graad kouder dan normaal, namelijk iets meer dan 18 graden in plaats van 19. De Duitsers hadden het een stuk warmer. Daar was het gemiddeld 19,4 graden binnen.

Binnen Nederland zijn er ook kleine verschillen. Zo hadden de Flevolanders het meest lak aan de gestegen energieprijzen. Daar was het eind vorig jaar gemiddeld nog 18,52 graden binnen. In Groningse huizen was het bijna een graad kouder, namelijk 17,56 graden. In alle drie de noordelijke provincies bleef de temperatuur binnen onder de 18 graden, terwijl het in de rest van Nederland toch boven de 18 graden was in de woonkamer.