De mindgames van Poetin: ‘Hij nam hond mee naar Merkel om haar te jennen’

President Poetin heeft tal van nare psychologische trucjes onthouden uit zijn KGB-tijd. Zo komt hij graag te laat en schroomt hij niet om dreigende taal te gebruiken.

In 2007 nam hij bijvoorbeeld zijn grote zwarte hond Koni mee naar een overleg met toenmalig Duits bondskanselier Angela Merkel. Merkel was in 1995 door een hond aangevallen en Poetin wist dondersgoed dat ze sindsdien een hekel had aan honden. Achteraf deed de Russische leider of hij van niets wist. “Ik wilde iets aardigs voor haar doen. Toen ik erachter kwam dat ze niet van honden houdt, heb ik me verontschuldigd.”

Maar Poetin probeert zijn trucjes bij iedereen. “Hij gebruikt die praktijken vaak, en niet enkel tegenover leiders uit het Westen, maar ook tegenover Russen die hij als mogelijke tegenstanders ziet. Dergelijke psychologische spelletjes heeft Poetin opgepikt toen hij voor de Russische geheime diensten werkte”, zegt Ruslandexpert Ria Laenen (KULeuven) tegen HLN. Poetin was zestien jaar lang een buitenlandse KGB-spion.

Een van de dingen die hij graag doet, is te laat komen op belangrijke vergaderingen. “Urenlang mensen laten wachten, niet alleen westerse leiders maar ook journalisten wanneer hij een toespraak geeft, is ook een psychologische truc die hij zonder twijfel bij de geheime diensten heeft opgestoken”, aldus Laenen. “Als je urenlang moet wachten, vermindert je focus. Poetin lijkt daar genoegen in te scheppen.”