Kerstpakketten en relatiegeschenken blijven ongekend populair

Kerstpakketten en relatiegeschenken zijn minstens even leuk om te krijgen, als om te geven. Het is een traditie die nog steeds erg populair is, zelfs buiten de feestdagen. Hieronder vertellen we je precies waarom.



Je hoeft een kerstpakket niet per se met de kerst te geven



Het is natuurlijk erg leuk om een traditioneel kerstpakket vol met lekkere dingen te ontvangen om heerlijk tijdens de feestdagen van te genieten, maar het zijn ook erg leuke cadeau’s voor andere momenten. Denk aan een jubileum, om iemand een hart onder de riem te steken, bij het afronden van een project of gewoon om iemand eens in het zonnetje te zetten. Je hebt de keuze uit allerlei varianten, zoals een familie pakket, een duurzaam kerstpakket, een kerstpakket in het thema van een bepaald land of een heus verrassingspakket.

Kerstpakketten zijn er voor ieder budget



Het maakt niet uit of je maar één kerstpakket nodig hebt of tientallen, er is altijd wel een kerstpakket te vinden dat past bij jouw budget. Denk aan een lekkere fles wijn onder de tien euro, tot een uitgebreid XL pakket inclusief een leuke keuken gadget. Ook als kleine ondernemer kun je dus kerstpakketten bestellen, zelfs als je er maar één of twee nodig hebt.



Het zijn perfecte zakenrelatie geschenken



Kerstpakketten en relatiegeschenken liggen erg dicht bij elkaar, en het is een handige manier om iemand iets cadeau te doen. Ze zijn beschikbaar in veel prijscategorieën en thema’s, waardoor je iets kan kiezen dat zowel binnen je budget als echt bij die persoon past. Maar ook als je de ander (nog) niet goed kent, is een relatiegeschenk een schot in de roos. Ze zijn namelijk zo samengesteld dat veel mensen ze leuk vinden.



Een cadeau op maat



Als je meer dan een X-aantal kerstpakketten of relatiegeschenken nodig hebt, dan kun je deze vaak zelf samenstellen of op maat laten maken. Geef bijvoorbeeld jouw wensen en voorkeuren door, zodat je echt een uniek pakket hebt om weg te geven. Denk aan een alcoholvrij kerstpakket, een relatiegeschenk met een persoonlijke boodschap, of door het relatiegeschenk te laten bedrukken met je logo.



Ze zijn extra feestelijk



Het geven van een kerstpakket, of het nu een borrelpakket is of een drankgeschenk, het zorgt gegarandeerd voor een feestelijk gevoel. Denk aan het openen van een flesje champagne of prosecco tijdens het nieuwe jaar, een biergeschenk als bedankje voor een jaar hard werken of een mooie fles wijn als iemand verjaart. Je kunt zelfs een fles cava combineren met een cadeaubon, een bonus, een handgeschreven kaartje of een andere attentie. Zo maak je ook het geven van geld een stuk persoonlijker.



Het is ontzettend makkelijk



Zeker als jouw onderneming drukke tijden kent rond de feestdagen of een groot aantal werknemers heeft, is het erg makkelijk om het samenstellen van kerstpakketten zoveel mogelijk uit handen te geven. Sommige ondernemingen bieden zelfs de mogelijkheid aan om kerstpakketten bij het personeel thuis te laten bezorgen. Wat voor zowel jou als je werknemer bijzonder makkelijk is.