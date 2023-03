Ook in de wetenschap is China de VS de baas: in 37 van 44 vakgebieden gaat het land aan kop

China lijkt de VS op wetenschappelijk gebied voorbij te zijn gestreefd. In 37 van 44 onderzochte vakgebieden gaat China voorop. Op het vlak van synthetische biologie en nanomaterialen dreigt het land zelfs een monopolie te bereiken.

De Verenigde Staten en andere westerse landen zijn de race met China aan het verliezen als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe technologie en het behoud van talent, blijkt uit een nieuw onderzoek van het Australian Strategic Policy Institute waar The Guardian over schrijft.

China gaat volgens de denktank voorop bij de ontwikkeling van onder meer accu's, hypersonics en radiofrequentiecommunicatie, zoals 5G en 6G. In slechts zeven wetenschappelijke vakgebieden, waaronder vaccins, kwantumcomputers en raketlanceersystemen, is de VS nog de leider.

De Australische onderzoekers keken naar onderzoek met 'een hoge impact' in kritieke en opkomende technologieën, dat was gepubliceerd in wetenschappelijke topvakbladen en vaak was geciteerd door andere wetenschappers.

Wetenschappelijke supermacht

"Ons onderzoek maakt duidelijk dat China de fundering heeft gebouwd om zichzelf te positioneren als 's werelds belangrijkste supermacht op het gebied van wetenschap en technologie. Het land heeft een soms verbijsterende toppositie bij belangrijk onderzoek in de meerderheid van de opkomende technologieën", klinkt het in het rapport.

"De critical technology tracker toont aan dat voor sommige technologieën alle tien belangrijkste onderzoeksinstituten ter wereld in China staan en dat ze samen negen keer meer invloedrijke onderzoeken publiceren dan de nummer twee, meestal de VS", staat er verder.

De Chinese Academy of Sciences staat eerste of tweede bij de meeste van de 44 technologische onderzoeksgebieden. Daarvoor leunt het land flink op westers talent. "Een vijfde van de belangrijkste papers is geschreven door onderzoekers die een opleiding hebben gehad in de VS, Canada, het VK, Australië en Nieuw-Zeeland", schrijft de denktank.