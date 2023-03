‘Russische soldaten vechten met schoppen in man-tegen-mangevechten als de kogels op zijn’

Russische soldaten hebben het bevel gekregen om met schoppen te vechten als er niet voldoende munitie is. Die informatie verspreidt de Britse inlichtingendienst. Het gaat om schoppen van het type MPL-50.

‘De dodelijke kracht van dit wapen is vooral in Rusland een mythe’, schrijft de Engelse inlichtingendienst. De schop werd ontworpen in 1869 en is sindsdien amper gewijzigd. ‘Het gebruik als wapen duidt ook op de brutale en laagtechnologische manier van vechten die deze oorlog karakteriseert.’

Volgens de Britse inlichtingendiensten vinden er de laatste tijd meer man-tegen-mangevechten plaats in Oekraïne. ‘Waarschijnlijk is er minder steun van artillerievuur, door een gebrek aan munitie bij de Russen’, klinkt het.

De Britten publiceren bijna dagelijks updates over de oorlog in Oekraïne, maar die worden door het Kremlin afgedaan als propaganda.