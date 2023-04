Dochter (24) die ontsnapte aan gezin in Spanje keert vrijwillig terug bij ouders

Daniela, de dochter van het Nederlandse echtpaar dat met haar en haar broer (18) weg van de wereld in een boerderij in Noord Spanje woont, is vrijwillig teruggekeerd bij haar ouders. Eerder vluchtte ze naar de buurman, en zei dat ze gevangen werd gehouden. Nu zeggen zij en haar ouders dat het allemaal op een misverstand berust.

“Het berust allemaal op een misverstand”, zei de advocaat van het echtpaar gisteren tegenover de Catalaanse televisie. “Daniela wilde bij haar oom in Matadepera slapen, 90 kilometer ver weg, maar had geen transport. Daarom belde ze bij de buren aan”. Volgens de buurman is dat onzin. “Dat is niet de waarheid. Anders zou ik toch de politie niet hebben gebeld, en zou er geen onderzoek zijn gestart? Het ging echt niet goed met het meisje”.