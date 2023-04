Transavia: “Vliegvakanties zullen fors duurder worden”

Schiphol kondigde gisteren aan te stoppen met nachtvluchten. Dat is vooral een probleem voor vakantievluchten van onder meer Transavia. De Nederlandse budgetvlieger reageert dan ook weinig enthousiast op het plan.

Topman Marcel den Nooijer van Transavia zegt in het AD: "Door de nachtsluiting komen er veel minder stoelen naar vakantiebestemmingen en de vluchten die we nog wel kunnen uitvoeren, worden veel duurder. Dit betekent dat anderhalf miljoen Nederlanders straks niet meer kunnen genieten van hun vakantie. Vliegen wordt dan onbereikbaar voor de onderwijzer, verpleger en politieagent met hun salaris. Straks kan je alleen nog op vliegvakantie als je rijk bent.”

Maar niet alleen Transavia, de hele reissector staat niet te juichen en waarschuwt voor duurdere tickets. "De plannen zetten de Nederlandse vakantieganger in de kou. Nachtsluiting werkt schaarste in de hand en heeft een voor reizigers nadelig effect op de betaalbaarheid van vakanties”, stelt woordvoerder Petra Kok van reisgigant TUI. Bovendien zal het overdag drukker worden, terwijl Schiphol al met zulke grote personeelstekorten kampt. "Het verhoogt dan de drukte gedurende de dag, gaat Schiphol er dan vanuit dat zij dit goed in de grip houden in die situatie?”

Luchtvaartexpert Arian van der Werff van de Breda University wijst erop dat er nog andere luchthavens zijn. "Als consumenten worden geconfronteerd met een prijsverhoging van 50 euro per ticket zullen ze zeker kijken naar andere luchthavens.”

Toch vindt hij het niet gek dat Schiphol met de nachtsluiting komt. Meerdere grote luchthavens in Europa gaan al dicht in de nacht. "Bovendien komt Schiphol hiermee tegemoet aan een almaar luider wordende roep om maatregelen vanuit de milieuhoek en bewonersgroepen."