Italië wil alle wilde bruine beren het land uitzetten na dodelijke aanval op jogger

De Italiaanse minister van Milieu Gilberto Pichetto Fratin is de wilde bruine beren in het noorden van het land helemaal zat. Hij wil ze allemaal het land uitzetten. Onduidelijk is nog waar ze heen worden gedeporteerd. Ondertussen verzet een deel van de bevolking zich tegen de maatregel.

Er leven naar schatting zo'n honderd wilde beren in de autonome Italiaanse regio Trentino-Zuid-Tirol. De dieren komen oorspronkelijk uit Slovenië en werden in 1999 uitgezet in de Italiaanse Alpen als onderdeel van een EU-programma om de dieren te herintroduceren. Dit gaat voorspoedig, de berenpopulatie groeit als kool.

Steeds vaker lopen mens en dier elkaar per ongeluk tegen het lijf. Vooral een moederbeer kan agressief uit de hoek komen, als zij het gevoel heeft dat haar jongen in gevaar zijn. De berenpopulatie leidt tot felle debatten, zeker nu de 26-jarige jogger Andrea Papi in de bossen rondom Bolzano om het leven kwam door een aanval van beer JJ4, die al eerder wandelaars lastig gevallen zou hebben. De beer is inmiddels gevangen en lokale politici roepen om zijn dood. De rechter moet beslissen wat er met JJ4 gaat gebeuren.

Opvallend is dat de moeder van de overleden jogger de beer 'niets kwalijk' zegt te nemen. Zij is tegen executie van beer JJ4. “Het is niet de schuld van de beer, het is niet de schuld van m'n zoon. We leven al 20 jaar samen met de beren”, zegt zij.