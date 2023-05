Expert lichaamstaal zag gespannen handen bij prins Harry: “Dit is een veelzeggend moment”

Hij was er, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Prins Harry zat op de derde rij tijdens de kroning van koning Charles, meteen erna stapte hij weer op het vliegtuig naar de VS en hij heeft geen woord gewisseld met zijn broer of vader. Lichaamstaalexpert Dana Ketels zag gespannen handen, maar ook een oprechte glimlach, zegt ze bij HLN.

Zo voerde hij volgens Ketels een prettig gesprek met Jack Brooksbanks, de man van nicht Eugenie, naast wie hij zat tijdens de kroning. “Het gesprek tussen hen verloopt ontspannen. Hij wordt niet genegeerd door zijn buren op de derde rij, en voelt zich op zijn gemak tussen hen. Hij lacht openhartig, en zijn ogen glimlachen mee. Je kan ook uit spanning lachen, maar dan zie je de ogen niet meelachen. Op sommige momenten lijkt het zelfs alsof hij de mensen rondom hem interessanter vindt dan wat er vooraan in de kerk gebeurt.”

Toch zag Ketels ook zenuwen. “Wanneer hij de Westminster Abbey binnenwandelt, komt hij zelfverzekerd over. Hij knikt naar de mensen, lacht en zegt hen goededag. Hij loopt ook niet ineengebogen, maar straalt zelfvertrouwen uit: zijn schouders recht, hoofd recht, ernstige blik. Maar als je kijkt naar de handen van de mensen achter en voor hem, zie je wel een verschil. Die van hen zijn open, die van hem veel geslotener. Het zijn nog geen vuisten, maar wel een duidelijk teken van spanning.”

En wat volgens de expert ook veelzeggend is: “Op een bepaald moment, wanneer Charles al gekroond en gezalfd is, keert hij zich naar het publiek en moet er gebogen worden voor hem. Je ziet Kate een knikje maken, en prinses Anne ook. William maakt dan weer een buiging. Maar Harry doet op dat moment niets.”