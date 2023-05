Callcentermedewerker krijgt gelijk: 10 minuten aanwezigheidsplicht vooraf geldt als werktijd

Het Gerechtshof Den Haag heeft in hoger beroep een callcentermedewerker van Teleperformance in het gelijk gesteld: de tien minuten die een werknemer altijd vóór aanvang van zijn dienst aanwezig moet zijn, geldt als betaalde werktijd. Hij krijgt dit nu alsnog over de afgelopen 5,5 jaar uitbetaald.

Hiermee bekrachtigt het hof het vonnis van de kantonrechter in de rechtbank Den Haag van 8 december 2021. Daarnaast wordt Teleperformance veroordeelt tot het betalen van de kosten van het hoger beroep.

Het is onduidelijk of deze uitspraak ook gevolgen gaat hebben voor andere sectoren waar een geschreven of ongeschreven regel geldt dat je tien minuten of een kwartier eerder op je werk aanwezig bent, zoals in de zorg vaak het geval is. En wat te doen met structureel een kwartier (onbetaald) overwerken in winkels, terwijl je maar tot sluitingstijd wordt betaald?

De volledige uitspraak van de Haagse rechtbank is hier terug te lezen.