Abonnement voor kabelinternet: welke snelheid moet je kiezen?

Waar het aankomt op het selecteren van een nieuw internet abonnement, is kabelinternet een veilige keuze. Het biedt stabiel, snel en betrouwbaar internet dat zeer geschikt is voor huishoudens. Maar dat laat nog wel de keuze open voor welke downloadsnelheid je moet kiezen, want een aanbieder van kabelinternet zal je verschillende opties bieden. Welke snelheid moet je kiezen voor jouw huishouden? In dit artikel proberen we aan de hand verschillende gradaties van downloadsnelheden uit te leggen voor welke doelgroep deze bedoeld is, in de hoop dat je zo makkelijker het juiste internet abonnement voor jou kunt kiezen.

Wanneer kiezen voor 100 Mbps?

De laagste downloadsnelheid die doorgaans aangeboden wordt bij kabelinternet, is 100 Mbps. Dit is een snelheid die met DSL-internet niet eens gehaald wordt, maar dat is dan ook internet dat alleen voor lichte gebruikers geschikt is. Kies voor kabelinternet met 100 Mbps als je een relatief klein huishouden hebt waar maar twee apparaten tegelijkertijd online zijn, en je gebruik daarop niet veel meer behelst dan browsen, mailen en het streamen van video’s in een niet al te hoge resolutie (geen 4K).

Wanneer kiezen voor 350 Mbps?

Een internetverbinding met 350 Mbps is een goede keuze voor gemiddelde internetgebruikers die vaak HD-video's streamen, niet al te zwaar online gamen en bestanden downloaden. Deze snelheid leent zich prima voor huishoudens met meerdere apparaten die gelijktijdig online zijn en wat zwaardere activiteiten uitvoeren. In principe kan iedereen in een gemiddeld huishouden met de hiervoor beschreven online activiteiten naadloos kan genieten van internet zonder vertragingen wanneer je kiest voor kabelinternet met 350 Mbps.

Wanneer kiezen voor 600 Mbps?

Een snelheid van 600 Mbps is ideaal voor een huishouden met intensieve internetgebruikers, zoals streamers van 4K-video's en online gamers die hoge prestaties vereisen. Deze snelheid is geschikt voor grotere gezinnen met meerdere apparaten die tegelijkertijd online zijn, en voor situaties waarin gelijktijdige activiteiten zoals videoconferenties en streaming plaatsvinden. Met 600 Mbps kun je moeiteloos genieten van veeleisende online activiteiten en zorgen voor een soepele ervaring voor alle gebruikers in je huishouden, zelfs als er meerdere apparaten tegelijkertijd worden gebruikt.

Wanneer kiezen voor 1000 Mbps (1 Gigabit)?

Kiezen voor 1000 Mbps, oftwel 1 Gigabit, is alleen noodzakelijk voor echte power users, grote gezinnen en thuiswerkers die te maken hebben frequente en veeleisende online activiteiten waar geen vertraging in mag ontstaan. Deze snelheid is daarnaast natuurlijk ook perfect voor het streamen van 4K-content, online gamen op meerdere apparaten en het razendsnel overdragen van bestanden. 1000 Mbps biedt jou de bandbreedte en prestaties die nodig zijn om gelijktijdig intensieve taken uit te voeren zonder vertragingen of haperingen.

Aan iedere volgende stap hangt natuurlijk een hoger, maandelijks terugkerende prijskaartje. Daarom is het verstandig om je gebruik goed te overwegen. Een te beperkt internet abonnement is frustrerend, maar onnodig veel betalen is niet zo goed vervelend. Je kunt beter lager inzetten en erachter komen dat je een upgrade wilt, dan te veel blijven betalen omdat er geen mogelijk bestaat om je abonnement te downgraden.