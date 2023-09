Laura verliest haar armen en benen na eten van tilapia

De 40-jarige Laura Barajas is doodziek geworden door een bacterie die in een tilapiavis zat. Na een maand in het ziekenhuis vecht ze nog altijd voor haar leven. Ze raakte al haar armen en benen kwijt.

De Amerikaanse werd een dag nadat ze de vis had gegeten, die ze had gekocht op een markt in San Jose, direct heel ziek. In het ziekenhuis bleek dat ze een zeer agressieve bacteriële infectie had opgelopen.

Ze ging snel achteruit. "Haar vingers waren zwart, haar voeten waren zwart, haar onderlip was zwart. Ze had een volledige sepsis en haar nieren faalden", vertelt een vriendin aan News19.

De ongelukkige vrouw werd in coma gebracht en afgelopen week moesten haar beide armen en benen worden geamputeerd.

Jaarlijks worden er in de VS 150 tot 200 besmettingen gemeld met de bacterie. Een op de vijf mensen overlijdt aan de infectie.