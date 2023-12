De 3 beste manieren om lichaamsvet snel te verbranden, volgens artsen

In een poging om gewicht te verliezen of fitter te worden, valt al snel het woord 'lichaamsvet'. Maar waar hebben we het dan precies over? Hoe beter je begrijpt hoe je lichaam werkt, hoe gemakkelijker het is om de gewenste resultaten te krijgen.

Wat is lichaamsvet precies?

"Lichaamsvet is een verzameling vetweefsel dat functioneert als een complex orgaan", legt dr Wickham B. Simonds uit, fellow van de Obesity Medicine Association . “Het is meer dan 'opslag' of 'isolatie'. Zoals elk orgaan kan vetweefsel ziek worden en disfunctioneren als het te groot wordt.”

Een studie uit 2019 in het European Heart Journal stelde vast dat overtollig lichaamsvet kan leiden tot minstens negen verschillende cardiovasculaire problemen, waaronder aortaklepstenose, een aandoening waarbij de klep die uit het hart naar de rest van het lichaam leidt, niet langer in staat is om goed te openen

Meestal bedoelen we wanneer we 'lichaamsvet' zeggen, onderhuids vet en visceraal vet. "Onderhuids vet bevindt zich onder de huid, zoals in de arm, dij en buik — wat je voelt als je in de huid knijpt", zegt dr Peter Jian tegen Prevention. "Visceraal vet bevindt zich in de buikholte en rond organen zoals de darm en lever." Beide soorten vet dragen bij aan de omvang van je taille, maar visceraal vet geeft een hoger risico heeft op het ontwikkelen van ziektes zoals als diabetes type 2 en hartaandoeningen. "Bij volwassen vrouwen moet het percentage lager zijn dan 32% en voor mannen lager dan 25%", zegt Dr. Jian.

Wat is de beste manier om van lichaamsvet af te komen?

Eet gezonder. Zowel voeding als lichaamsbeweging spelen een rol bij de hoeveelheid lichaamsvet, maar voeding heeft een grotere invloed. "De meest effectieve manier om lichaamsvet te verminderen is caloriereductie gecombineerd met verminderde koolhydrateninname", zegt Dr. Simonds. Wanneer je snelle koolhydraten eet die snel wordt verteerd (zoals witbrood, rijst of pasta), veroorzaakt dit een piek in insuline die het lichaam in een "vetopslag" modus zet. Ieders lichaam is uniek, dus hetzelfde dieet werkt niet voor iedereen. Stort je dus niet in een mode-dieet, maar onderzoek wat voor jou goed is.

Zorg dat je je geestelijk stabiel voelt Onderschat niet het belang van een solide mentale toestand. "We hebben de neiging om ongezonde beslissingen te nemen over voedsel als we onder stress staan ​​of ons down voelen", zegt Dr. Jian. "Ons emotionele welzijn is ook van invloed op hormonen die honger en verzadiging reguleren en of ons lichaam vet gebruikt of opslaat."

Beweeg meer De American Heart Association beveelt 150 minuten matig intensieve training per week aan voor de gemiddelde volwassene, of 75 minuten krachtige training. Alle beetjes helpen: parkeer je auto verder weg van je bestemming, gebruik trappen in plaats van liften, maak een lunchwandeling, doe sit-ups tijdens reclameblokken. Maai het gras, plant de bollen. Loop naar de winkel. Speel met de kinderen.

Hoe lang duurt het om lichaamsvet te verminderen?

Als je actief probeert vet te verliezen en je werkt aan de drie elementen, zou het niet lang moeten duren. "In onze klinische ervaring zien we al in de eerste één tot twee weken een afname van tailleomvang, lichaamsvet en gewicht", zegt Dr. Jian. "Maar bij sommige patiënten treden de veranderingen langzamer op en soms zijn ze pas na vier weken merkbaar." Wees niet ontmoedigd als u niet meteen resultaten ziet, maar als er geen voortgang is in de tweede maand, kan het een goed moment zijn om professionele hulp te zoeken."voegt hij eraan toe.