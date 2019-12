Alcoholvrij en adaptogeen: dit zijn de eet- en drinktrends van 2020

Ook in 2020 blijven gezondheid en duurzaamheid de belangrijkste kernwaarden voor eten en drinken. Toch zijn er accentverschillen. We zijn een beetje klaar met de dure superfoods en exotische producten die van ver moeten komen. In plaats daarvan willen we puur en lokaal eten.

Twee Amerikaanse trendwatchers van voedingsmiddelenconcerns vertellen aan The Huffington Post wat we allemaal precies gaan eten en drinken in 2020.