Zeldzaam: nu al hooikoorts

Je verwacht een stevige verkoudheid of griep in deze tijd van het jaar, maar grote kans dat het hooikoorts is. Door het buitengewoon zachte winterweer begint het pollenseizoen zeker anderhalve maand eerder dan normaal.

“De eerste hazelaars staan al in bloei en de elzenpollen dwarrelen door de lucht,” vertelt pollenspecialist en bioloog aan de Wageningen University (WUR) Arnold van Vliet aan RTL Nieuws. “Zelfs huisartsen zullen niet direct aan hooikoorts denken als mensen met klachten komen.”

Naar schatting heeft een derde van de hooikoortspatiënten last van elzenpollen en nog eens een derde van hazelaarpollen. “Mensen die weten dat ze last van hooikoorts hebben en die nu verkouden zijn, moeten dus aan hooikoorts denken.”

Van Vliet zegt dat de natuur in de war is. “Vijftig jaar geleden stond de hazelaar op zijn vroegst pas 15 februari in bloei. Doordat de bomen zo vroeg in bloei staan, krijgen mensen eerder hooikoortsklachten. Dit komt steeds vaker voor.”