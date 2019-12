Apart slapen slecht voor je relatie? Integendeel, het maakt gezonder en gelukkiger

Apart slapen, het is meestal een veeg teken. Hoeveel intimiteit is er immers nog als je niet met je partner in één bed slaapt? Toch is dat wat kortzichtig gedacht. Nieuw onderzoek toont zelfs aan dat apart slapen juist goed kan zijn voor je relatie.

Je hebt gemakkelijk praten als je partner slaapt als een roos en doodstil in bed ligt, maar wat als gedraai, gemurmel en gesnurk je nacht na nacht wakker houden? Dan kan het een goed idee zijn om in een andere kamer te slapen.

Onderzoek van Neil Stanley toonde in 2005 al aan dat een derde van je slaapverstoring wordt veroorzaakt door je partner en dat kan een groot effect hebben op je relatie. Volgens een analyse uit 2016 gaan slaap- en relatieproblemen namelijk hand in hand. Slechte slapers zouden zelfs vaker scheiden.

“Een slechte nachtrust heeft een effect op je prestaties, relaties, verhoogt de kans op ongelukken en kan op lange termijn ook je gewicht beïnvloeden en je vatbaarder maken voor diabetes type 2 en depressies”, legt Stanley uit. “Slaap is zo belangrijk, er is geen reden om hiervoor compromissen te sluiten, zeker niet wanneer het om een idee gaat dat ons door de maatschappij wordt opgelegd”, besluit de onderzoeker.