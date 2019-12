Ga niet proberen af te vallen voor je weet waarom je bent aangekomen

Als je de afgelopen weken en maanden dikker bent geworden dan je wilt is het logisch om het nieuwe jaar te beginnen door snel die vijf pond te verliezen. Maar is het verstandig om een ​​langdurig afvalstrijd te beginnen alleen omdat de feestdagen voorbij zijn, vraagt psycholoog Judith Wurtman zich af? Deed je dat niet vorig jaar ook al? En doe je het niet ook ieder voorjaar vanwege de zomerkleding, die moet passen? Misschien kun je beter eerst de vraag beantwoorden waarom je je niet langer dan een paar weken aan een dieet kunt houden.

De plannen om te lijnen worden na 1 januari aangewakkerd door advertenties waarin middeltjes worden aangeboden die moeten helpen. Maar in die advertenties staat zelden de hamvraag: hoe zorg je dat het dieet voor blijvend effect zorgt. Dat is misschien logisch voor die adverterende bedrijven: die vinden het prima als je hen over een half jaar weer nodig hebt. Maar zou het niet goed zijn dat jij je realiseert dat een permanente verandering in levensstijl nodig is voor blijvend effect?

Je kunt dus niet in februari weer gaan snoepen als je je rot voelt, of weer meer gaan drinken of weer ophouden met meer bewegen.

Zelfs als deze levensstijlveranderingen kunnen worden bereikt, is er nog een reden waarom gewichtsverlies niet permanent is: te veel eten tijdens periodes van stress.

Overweeg dit alternatief voor het starten van een grote inspanning in gewichtsverlies in januari. De wintermaanden kunnen worden gebruikt om de verschillende redenen te identificeren waarom gewichtstoename is. Als dit eenmaal is gebeurd, eerlijk, zonder jezelf te foppen, kunnen de wannabe-lijners proberen dit gewichtstoename-gedrag te lijf te gaan.

De meest voorkomende gedragingen die verband houden met het aankomen zijn onder meer:

Maaltijden overslaan, vooral ontbijt.

Automatisch snacks snaaien, zoals snoep of noten, zonder enig besef hoeveel je eet.

Het negeren van portiegroottes.

Te weinig of helemaal geen aandacht besteden aan alcohol / frisdrank / vruchtensap.

Zich niet bewust zijn van vetrijke ingrediënten, zoals slasaus, boter, room, enz.

Wakker worden en eten, dan weer gaan slapen.

Overeten, omdat je een rotdag had (‘doe ik alleen vandaag’)

Gebruik de komende maanden om er achter te komen waarom je steeds aankomt, zodat je steeds moet lijnen. Wanneer en waarom eet je teveel?

En wees je bewust dat je nu snel kilo’s kunt verliezen, maar als je verder niets doet, is dat een korte vreugde (en dat weet je natuurlijk al jaren).