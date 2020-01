Zoveel kom je echt aan tijdens de feestdagen

Heb je al een tienrittenkaart gekocht voor het zwembad of ben je aan het vastendieet begonnen? Die oliebollen, glazen champagne en overdadige kerstdiners zorgen immers voor horror op de weegschaal. Troost je: dat valt erg mee.

Je komt niet zomaar een kilo aan. Daarvoor moet je 7.000 calorieën extra eten. Je gewicht rond de feestdagen verschilt uiteindelijk slechts 0,7 procent van je lichtste gewicht. Iemand die op zijn lichtst 68 kilo woog in 2019 zal nu hooguit een halve kilo extra op de weegschaal zien verschijnen. Volgens een grote overzichtsstudie die in Journal of Obesity verscheen, komen mensen gemiddeld 0,2 tot 0,9 kilo aan tijdens de feestdagen.

Mensen die hun gewicht altijd goed in de gaten houden, merken zelfs helemaal geen verschil. Wie al overgewicht heeft, komt het meest aan tijdens de feestdagen, namelijk gemiddeld 1 kilo. Die mensen hebben bovendien meer moeite om de extra kilo’s er weer af te krijgen.