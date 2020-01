Dit is volgens experts het beste dieet van 2020

Een kilootje of twee kwijtraken, het zal bovenaan menig lijstje staan van goede voornemens, maar hoe pak je dat nu het beste aan? Afgelopen jaar was het vastendieet populair. Daarbij eet je bijvoorbeeld acht uur per dag wel en zestien uur per dag niet. Het is volgens experts niet de optimale keus als je op een gezonde en structurele manier wilt afvallen. Wat je dan wel moet doen? Het klinkt saai, maar het is toch dat mediterrane dieet dat het beste werkt.

Dat stelt althans online magazine U.S. News and World Report, dat elk jaar een lijst opstelt met de gezondste diëten. De diëten krijgen een score van 1 tot 5 in zeven categorieën, te weten voedingswaarde, gemak, potentie om op de lange en korte termijn gewicht te verliezen, veiligheid, mogelijke bijwerkingen en de mate waarin ze helpen om hart- en vaatziekten en diabetes te voorkomen.

Het Mediterrane dieet scoort op alle vlakken het best. Het is eigenlijk niet echt een dieet, maar het gewone eetpatroon rond de Middellandse Zee. Het bestaat uit veel groenten, fruit, vis, zeevruchten, noten en volkoren producten. Ook worden er vooral gezonde vetten gegeten uit avocado, zalm en olijfolie. Het flexitariërdieet komt op de tweede plaats. Ook dit is meer een gezond eetpatroon dan een echt dieet. Flexitariërs eten voornamelijk plantaardige producten met af en toe biologisch vlees of andere dierlijke producten van hoge kwaliteit.

Veel strenge diëten, die een bepaalde voedingsstof verbieden, scoren slecht. Denk aan het ketodieet, het vastendieet, het rawfooddieet of het Whole30-dieet. Het populaire ketodieet, waarbij je zoveel mogelijk koolhydraten schrapt en vooral vet eet scoort bijvoorbeeld enkel goed op snel afvallen, maar slecht op alle andere categorieën, zoals gezondheid, gemak of voedingswaarde.

Hoe saai het ook is, diëten die gemakkelijk vol te houden zijn en die bestaan uit gevarieerd eten, zijn het best voor je gezondheid én je gewicht.