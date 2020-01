Maëlle overlijdt door toxische shock van haar tampon

De 17-jarige Maëlle Nactergal uit het Belgische Somzée is overleden aan het toxische shocksyndroom (TSS). De infectie is vermoedelijk ontstaan door het te lang dragen van een tampon.

“Onze Maëlle, zeventien jaar, een sportieve dame die vol in het leven stond en nog vol plannen zat, heeft ons in minder dan 48 uur verlaten door de toxische shock van haar tampons. Een arts onderzocht haar vijf uur na de eerste symptomen”, aldus haar moeder Laurence op Facebook.

TSS leidt in uiterst zeldzame gevallen tot overlijden door orgaanfalen. Laurence dacht dat haar dochter buikgriep had. Ook de artsen zagen niet direct het gevaar. Was de diagnose eerder gesteld dan kon Maëlle nog behandeld worden met antibiotica.

Het te lang dragen van een tampon is risicovol. Het vormt een broedplaats voor de bacterie staphylococcus aureus. Symptomen zijn zeer hoge koorts, griepverschijnselen, lage bloeddruk en braken. TSS komt het vaakst voor bij menstruerende vrouwen onder de dertig. Laurence roept dan ook alle vrouwen op zich te informeren over de gevaren van de infectie.