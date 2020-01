Nooit meer sporten? Dit natuurlijke eiwit heeft hetzelfde effect

Voor sommigen is een stevige work-out het lekkerste wat er is, maar voor velen is het toch een moetje. Dan zou het fijn zijn als je gewoon een pilletje kon slikken wat dezelfde heilzame effecten heeft als een rondje hardlopen. Zover is het nog niet, maar onderzoekers zetten wel een stap in de goede richting.

Ze bestudeerden het eiwit sestrin dat het lichaam zelf aanmaakt tijdens het sporten. De wetenschappers van de universiteit van Michigan ontdekten dat deze stof bij fruitvliegjes en muizen hetzelfde effect heeft als lichaamsbeweging. De bevindingen kunnen helpen in de strijd tegen spierafbraak als gevolg van veroudering.

“Wetenschappers hebben eerder al gezien dat sestrin opbouwt in spieren na het sporten,” aldus onderzoeker Myungjin Kim. De wetenschappers wilden meer weten van de link tussen het eiwit en lichaamsbeweging. Daarom trainden ze drie weken lang een groep fruitvliegjes en vergeleken ze hun loop- en vliegvermogen met een groep die geen sestrin aanmaakte.

“De vliegjes kunnen normaal gesproken vier tot zes uur lopen. De gewone vliegen verbeterden in de onderzoeksperiode. Bij de fruitvliegjes zonder sestrin was geen verbetering te zien na de training,” aldus collega-onderzoeker Lee. De vliegen met extreem veel sestrin hadden niet eens training nodig om goed te presteren.

De voordelen van sestrin gaan verder dan een verbeterd uithoudingsvermogen. Muizen zonder het eiwit profiteerden niet van een betere ademhaling, longinhoud en vetverbranding die normaal gesproken in verband worden gebracht met lichaamsbeweging.

Het duurt overigens nog wel even voor er een pilletje met sestrin bij de drogist ligt. Meer onderzoek is nodig om het exacte mechanisme te achterhalen wat ten grondslag ligt aan het effect. Dat wordt toch gewoon een rondje hardlopen dus.