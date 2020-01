Poolse baby wordt geboren met meer dan 3 promille in het bloed en overlijdt

In Polen is een baby geboren met een alcoholpromillage van 3,2 in het bloed. Drie weken later overleed het kindje. De moeder heeft toegegeven vlak voor de geboorte te hebben gedronken.

De baby kwam vlak voor kerst ter wereld in een ziekenhuis in een stad ten noorden van Warschau na een zwangerschap van slechts 28 weken. De artsen stelden vast dat het kind ernstige genetische afwijkingen had. De baby, die slechts 1,3 kilo woog, overleed enkele weken later. De autopsie moet uitwijzen of alcoholvergiftiging de doodsoorzaak is.

De vrouw werd in eerste instantie gearresteerd door de Poolse politie. Ze bekende dat ze dronken was toen ze weeën kreeg. Uiteindelijk werd ze vrijgelaten.

Alcohol is, zoals de meeste mensen wel weten, heel erg slecht voor het ongeboren kind. De alcoholconcentratie in het bloed van de foetus is nagenoeg hetzelfde als bij de moeder. Een kind kan door alcoholmisbruik van de moeder worden geboren met het Foetaal Alcoholsyndroom (FAS), wat tot allerlei ontwikkelingsachterstanden leidt.