Van stress krijg je grijze haren: dit is waarom

Van stress krijg je grijze haren, dat is al wetenschappelijk bepaald, maar hoe dat kan, was nog onduidelijk. Onderzoekers van de universiteit van Harvard komen nu met een verklaring: het zit hem in ons sympathische zenuwstelsel.

Het was een lange zoektocht. Eerst werd gedacht dat ons immuunsysteem de schuldige was of anders toch het stresshormoon cortisol. Tot bleek dat muizen zonder immuuncellen en zonder cortisol ook grijze haren kregen als reactie op stress.

Een verdere speurtocht bracht de wetenschappers bij het sympathische zenuwstelsel. Dit speelt onder meer een rol bij de activering van de vecht- of vluchtreactie als mensen met acute stress te maken krijgen. Deze reactie was cruciaal voor het overleven van de mens: het zorgt ervoor dat we in levensgevaarlijke situaties overeind blijven.

Het heeft echter ook een vervelende bijwerking. De reactie zorgt voor de uitputting van de pigmentproducerende stamcellen in de haarzakjes. Na enkele dagen is er al sprake van permanente schade: de haren worden grijzen en de kleur komt nooit meer terug.

Wetenschappers werken aan een manier om het vergrijzingsproces te vertragen, maar vooralsnog is minder stressen de beste oplossing.