Opmerkelijk: van deze gewoonte in het weekend kom je aan

Voor veel mensen is het vaste prik: lekker uitslapen in het weekend en wat later eten. Maar zelfs dat is al niet erg goed voor je. Je zou zomaar een maaltijdjetlag kunnen krijgen en daar word je dik van.

Dat schrijven wetenschappers van de universiteit van Barcelona in vakblad Nutrients. Ze vroegen zo’n 1.000 Spanjaarden naar hun eetgewoontes, met name als het gaat om de tijden waarop ze door de week en in het weekend hun maaltijden nuttigden. De onderzoekers spraken van een maaltijd-jetlag als er meer dan 3,5 uur verschil zat tussen het tijdstip waarop mensen door de week aten vergeleken met het weekend.

Wat bleek: wie regelmatig last had van een maaltijdjetlag had over het algemeen een hoger BMI en liep een groter risico op obesitas. Dat komt volgens de wetenschappers door een verstoord bioritme. “Onze biologische klok werkt als een machine, die dezelfde fysiologische en metabolische reacties in gang zet op hetzelfde moment van de dag, en dat elke dag van de week”, stelt hoofdonderzoeker Trintat Cambras. “Op hetzelfde moment eten en slapen helpt om het lichaam op orde te houden. Mensen met wisselende schema’s hebben dus ook een groter risico op obesitas.”