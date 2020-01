Wil je afvallen? Zoek dan vaker de zon op

Zonlicht is niet alleen goed voor de aanmaak van vitamine D, je valt er mogelijk ook van af. Dat concluderen onderzoekers van het Cincinnati Children’s Hospital na onderzoek bij muizen.

Een gebrek aan zonlicht bleek een negatieve invloed te hebben op de vetverbranding van de dieren. “Het nieuws, dat licht zo diep in het weefsel kan dringen is erg nieuw, zelfs voor veel van mijn wetenschappelijke collega’s”, vertelt auteur van de studie Richard Lang. “Door onze moderne levensstijl worden we vooral aan onnatuurlijk licht blootgesteld, niet alleen overdag maar ook ’s nachts, wat ervoor zorgt dat ons metabolisme verstoort wordt”, gaat hij verder. “Maar het is dus ook mogelijk dat onvoldoende stimulatie van het specifieke licht je vetverbranding verstoort. De boodschap luidt dus: probeer regelmatig, zelfs als het vriest, de frisse lucht én de zon op te zoeken.”

Het is niet de eerste studie die aantoont dat zonlicht invloed heeft op de stofwisseling. Zo blijkt dat mensen die ‘s ochtends het meest de zon ingaan een lager BMI hebben dan mensen die pas later op de dag naar buiten gaan. Dat vroege zonlicht zou helpen bij de regulering van het circadiaan ritme, dat onder meer invloed heeft op je slaap, je voedselinname en je energieverbranding.