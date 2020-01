10 dingen die je slaap in de weg staan

Velen van ons hebben slaapproblemen. En anderen denken geen slaapproblemen te hebben maar slapen te kort, zodat ze een slechter leven hebben dan mogelijk is. Er zijn een aantal belemmeringen voor een goede nachtrust. Slaapgoeroe Michael J Breus Ph.D. somt de 10 voornaamste op..

1) De temperatuur

Temperatuur is belangrijk. Als je lichaam ‘s nachts te warm is, zul je het moeilijk vinden om de REM-slaap te voltooien. De optimale kamertemperatuur om te slapen is ongeveer 18 graden, dus zorg ervoor dat je de thermostaat controleert voordat je in slaap valt.

2) Dagelijkse zorgen

Of het nu een groot rapport op het werk is, een ruzie in huis, of geldzorgen, de hindernissen die we elke dag tegenkomen kunnen onze slaap aanzienlijk beïnvloeden. ‘Ik lig er wakker van,’ zeggen mensen. En dat is vaak letterlijk waar.

3) Alcohol

Van alcohol val je uit de lucht, maar dat is geen slapen. Dat is eerder een milde coma. Van een nacht waarin je sliep op drank rust je amper uit.

4) Cafeïne

Misschien wel de meest voor de hand liggende op de lijst. Cafeïne, en in het bijzonder koffie, is een stimulerend middel . Bijwerkingen:

Rusteloosheid

Buikkrampen

Frequent plassen

Een verhoogde hartslag

5) Slaapapneu

Slaapapneu is een van de belangrijkste oorzaken van onderbroken slaap.

Veel voorkomende symptomen van slaapapneu zijn:

Snurken – wat ook kan worden verergerd door alcohol

Overmatige vermoeidheid overdag

Problemen met concentreren

Geheugen problemen

Stemmingswisselingen

hoofdpijn

6) Eten

Een vette snack vlak voor je gaat slapen is misschien verleidelijk, maar niet goed voor je slaap. Met name je REM-slaap wordt minder.

7) Angst en depressie

Angst of depressie hebben invloed op je slaappatroon – waardoor het moeilijker wordt om de REM-slaap te bereiken.

8) Sporten

Trainen is geweldig. Maar afhankelijk van je lichaamsklok is het niet het beste idee om een ​​uur te oefenen voordat je gaat slapen

9) Je telefoon

Dat weet intussen iedereen. Als het laatste wat je doet op je telefoon kijken is, en als je ‘s nachts als je even wakker bent meteen je mobiel pakt maak je het jezelf moeilijk diep te slapen

10) dutjes

Een dutje van 20 minuten in de middag kan helpen de dag goed door te komen. Maar als je echt uitgebreid gaat slapen raakt je lichaam in de war over wat dag en nacht is.