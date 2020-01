Waarom te snel te veel sporten gevaarlijk is

Het is de maand van de sportschoolabonnementen, de dieetboeken en de hardloopschoenen, in januari beloven we massaal ons leven te beteren. Maar we moeten het niet overdrijven. Te veel, te hard sporten kan gevaarlijk zijn.

Volgens een sportexpert loop je kans op ‘rhabdomyolise‘ (rhabdo). Dit is wanneer spiercellen scheuren of barsten. De inhoud van de cellen komt dan in de bloedbaan terecht. Het gaat om enzymen, zoals creatine-kinase, elektrolyten als kalium en eiwitten als myoglobine.

Vooral myoglobine kan een gevaar vormen voor de nieren. In zeldzame gevallen kan het zelfs leiden tot een dodelijk nierfalen. Daardoor is bijvoorbeeld onlangs een 27-jarige marathonloper om het leven gekomen.

Om dat te voorkomen is het belangrijk om je trainingen rustig op te bouwen, vooral als je een periode helemaal niets hebt gedaan. Ook dan zul je last hebben van spierpijn, maar dat is niet erg.

Wanneer je wel moet oppassen? Als je spierpijn hebt die niet snel minder wordt, als je spieren zo gezwollen zijn dat je ze niet goed kunt bewegen, als je misselijk bent of moet overgeven en als je urine donkerbruin is.

Er zijn risicofactoren die de kans op rhabdo vergroten, zoals sporten in extreme hitte, dehydratatie of juist overhydratatie, binge drinken, te veel koffie drinken en een extreem vegetarisch of eiwitrijk dieet.

Begin dus niet direct te fanatiek met sporten, maar zorg voor een stabiele opbouw van minstens twee weken.